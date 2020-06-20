Депутат Госдумы поздравил медиков с профессиональным праздником

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:01:19+03:00

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Депутат Государственной думы, Заслуженный учитель России Александр Пятикоп на страницах «Комсомолки» в Калининграде выступил с поздравлением в честь Дня медицинского работника, который отмечается в этом году 21 июня.

«Дорогие медики! Врачи, фельдшеры, медсестры! – обратился Александр Пятикоп. - Каждый год в третье воскресенье июня мы говорим вам теплые слова, поздравляем с профессиональным праздником. Но этот год особенный и поздравить вас хочется особенно тепло. Сегодня вы находитесь на передовой борьбы с очень опасной, смертоносной напастью, которая обрушилась на всех нас. Именно вы – главные герои борьбы с коронавирусной инфекцией. К сожалению, как и на всякой войне, не обходится без потерь. Мы простились уже с несколькими калининградскими медиками, которые до последнего выполняли свой долг, доказали, что клятва Гиппократа для них не пустой звук. Вечная память! Они навсегда останутся в наших сердцах.

Хочется сказать огромное человеческое спасибо всем специалистам – инфекционистам и реаниматологам, терапевтам и хирургам, врачам «Скорой помощи» и многим-многим другим, кто не жалея своего здоровья, рискуя своей жизнью, спасает людей. Каждый день для вас – это новая задача, новый вызов, это испытание на прочность. И вы с успехом выполняете свою трудную работу.

Для всех нас День медицинского работника - это праздник Людей с большой буквы, праздник ангелов на Земле. Низкий поклон вам от взрослых и детей! От всей души желаю вам дальнейших успехов и побед в вашем нелегком труде и в вашей сложнейшей работе. Пусть в вашей жизни каждый день будет счастье и хорошее настроение, добрая любовь и верность, благополучие и изобилие. Всего вам самого светлого и доброго, самого чудесного и удивительного! Мы вас очень уважаем и безгранично любим!»

ИСТОЧНИК KP.RU