2020-06-20T13:11:16+03:00
Общество

Парад Победы в Калининграде: На трибуне разместят 150 человек

Всего на площади Победы смогут разместиться не более 300 зрителей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде в среду, 24 июня, пройдет военный парад. В этом году количество мест на трибунах и зрительских зонах в этом году значительно сокращено, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Всего на площади Победы смогут разместиться не более 300 зрителей, вход на площадь – только по специальным пропускам, в средствах индивидуальной защиты и после обязательной термометрии. А вместо обычных 800 зрителей на трибуне разместят 150 человек с соблюдением социальной дистанции. В первую очередь это ветераны Вооружённых Сил младше 65 лет», - сообщили в правительстве.

Власти также настоятельно рекомендуют калининградцам не приходить на центральную площадь города, которая будет оцеплена. Парад можно будет посмотреть в эфире региональных телеканалов и в интернете - на канале Россия -24, на региональном телеканале «Каскад», а также на сайте ГТРК «Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Зеленоградске на туристические электроавтобусы установили блокираторы скорости
Власти Калининграда выясняют, кто сливает отходы в реку Лесную
В Светлом инспекторы ГИБДД выявили опасный ж/д переезд
Житель Правдинска подал в суд на администрацию за упавшее на могилу дерево
В Славском районе в тройном ДТП пострадала пассажирка «Сеата»
Парад Победы в Калининграде: На трибуне разместят 150 человек
Депутат Госдумы поздравил медиков с профессиональным праздником
Янтарный комбинат сообщил о пятом добытом самородке с начала года
В Калининграде умер известный ученый Владимир Панасин
Калининградец пытался проехать в Польшу на угнанном в Испании грузовике
Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в России
На ул. Емельянова в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка маршрутки
В Калининграде умер еще один пациент с коронавирусом
В Калининграде за сутки выявлено 35 новых случаев коронавируса
На ул. Дадаева в Калининграде сбили пенсионерку
На Аллее Смелых в Калининграде сгорело кафе
22 июня в четырех городах области бесплатно покажут советские бестселлеры
Калининград встал в пробках из-за репетиции парада, мэрия изменила схему движения
Калининградский кардиоцентр после обсервации готов к приему пациентов
Девочка на улитке: в Калининграде появился четвертый хомлин
Калининградцам настоятельно рекомендуют не приходить на площадь во время Парада Победы
В воскресенье на улице Киевской не будет работать светофор около депо
Алиханов поручил организовать два новых пляжа в Балтийске
Пьяный калининградец напал на женщину в магазине и откусил ей ноготь