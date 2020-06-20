Парад Победы в Калининграде: На трибуне разместят 150 человек

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:11:16+03:00

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В Калининграде в среду, 24 июня, пройдет военный парад. В этом году количество мест на трибунах и зрительских зонах в этом году значительно сокращено, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Всего на площади Победы смогут разместиться не более 300 зрителей, вход на площадь – только по специальным пропускам, в средствах индивидуальной защиты и после обязательной термометрии. А вместо обычных 800 зрителей на трибуне разместят 150 человек с соблюдением социальной дистанции. В первую очередь это ветераны Вооружённых Сил младше 65 лет», - сообщили в правительстве.

Власти также настоятельно рекомендуют калининградцам не приходить на центральную площадь города, которая будет оцеплена. Парад можно будет посмотреть в эфире региональных телеканалов и в интернете - на канале Россия -24, на региональном телеканале «Каскад», а также на сайте ГТРК «Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU