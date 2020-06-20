Гостиницы в Калининградской области поверят на соблюдение мер профилактики COVID-19

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:45:57+03:00

Губернатор не исключил, что чья-то деятельность будет остановлена на 90 дней

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Калининградские гостиницы проверят на соблюдение требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Мы видим низкую активность отельеров по уведомлению о готовности Роспотребнадзора и министерства по культуре и туризму. Это вызывает некоторые опасения, поэтому на днях мы проведем «контрольное» посещение, возможно, чья-то деятельность будет остановлена на 90 дней. Мы сейчас находимся на этапе, где от соблюдения масочного режима, рекомендаций и требования зависит безопасность здоровья людей. Прошу всех предпринимателей региона отнестись со всей ответственностью», – отметил Антон Алиханов.

Напомним, с сегодняшнего дня в регионе стартовал второй этап снятия ограничений. Власти разрешили открыть сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания и музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU