Гостиницы в Калининградской области поверят на соблюдение мер профилактики COVID-19
Калининградские гостиницы проверят на соблюдение требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.
«Мы видим низкую активность отельеров по уведомлению о готовности Роспотребнадзора и министерства по культуре и туризму. Это вызывает некоторые опасения, поэтому на днях мы проведем «контрольное» посещение, возможно, чья-то деятельность будет остановлена на 90 дней. Мы сейчас находимся на этапе, где от соблюдения масочного режима, рекомендаций и требования зависит безопасность здоровья людей. Прошу всех предпринимателей региона отнестись со всей ответственностью», – отметил Антон Алиханов.
Напомним, с сегодняшнего дня в регионе стартовал второй этап снятия ограничений. Власти разрешили открыть сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания и музеи.
ИСТОЧНИК KP.RU