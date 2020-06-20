В Славском районе в тройном ДТП пострадала пассажирка «Сеата»

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:38:02+03:00

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В Славском районе в пятницу днем произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 6-м километре автодороги «Советск-Славск». Водитель «Тойоты» неверно выбрала дистанцию и врезалась в «Сеат». После этого в «Тойоту» врезалась «ауди».

В результате столкновения телесные повреждения получила 58-летняя пассажирка «Сеата».

ИСТОЧНИК KP.RU