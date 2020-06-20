2020-06-20T17:22:10+03:00
Общество

Калининградец избил до смерти приятеля, оскорбившего его возлюбленную

Мужчину осудили на семь лет
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Мамоново избил до смерти приятеля, который оскорбил его возлюбленную. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Мамоново. В ходе распития спиртного из гостей оскорбил любимую женщину хозяина. Мужчине это не понравилось, он жестоко избил собутыльника, от чего тот скончался.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Злоумышленник подал апелляционную жалобу, однако приговор был оставлен без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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