Калининградец избил до смерти приятеля, оскорбившего его возлюбленную
Мужчину осудили на семь лет
.Фото: Александр Подгорчук
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Житель Мамоново избил до смерти приятеля, который оскорбил его возлюбленную. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Мамоново. В ходе распития спиртного из гостей оскорбил любимую женщину хозяина. Мужчине это не понравилось, он жестоко избил собутыльника, от чего тот скончался.
Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Злоумышленник подал апелляционную жалобу, однако приговор был оставлен без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU