Жительницу Черняховска осудили на 6 лет за сбыт наркотиков

20 Июнь 2020 2020-06-20T18:57:02+03:00

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима

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В Черняховске осудили местную жительницу за сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В декабре прошлого года женщина нашла пачку сигарет, в которой было 0,2 грамма производного наркотического средства N-метилэфедрон. На следующий день девушка продала наркотики за 3 тысячи рублей.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступления, поэтому суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU