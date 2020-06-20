Жительницу Черняховска осудили на 6 лет за сбыт наркотиков
Отбывать наказание она будет в колонии общего режима
.Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске осудили местную жительницу за сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В декабре прошлого года женщина нашла пачку сигарет, в которой было 0,2 грамма производного наркотического средства N-метилэфедрон. На следующий день девушка продала наркотики за 3 тысячи рублей.
Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступления, поэтому суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU