В Светлом инспекторы ГИБДД выявили опасный ж/д переезд

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:57:18+03:00

Ответственным за содержание переезда грозит штраф до 300 тысяч рублей

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В Светлом сотрудники ГИБДД выявили небезопасный железнодорожный переезд. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Железнодорожный переезд, не отвечающий требованиям нормативных документов, был выявлен на улице Строительной.

«С помощью измерительного прибора было установлено, что покрытие проезжей части, прилегающей к железнодорожному полотну, имеет выбоины. Таким образом, не обеспечена безопасность дорожного движения на железнодорожном переезде», - сообщили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки были составлены акты выявленных недостатков. Ответственным за содержание переезда грозит штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU