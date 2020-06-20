В Светлом инспекторы ГИБДД выявили опасный ж/д переезд
В Светлом сотрудники ГИБДД выявили небезопасный железнодорожный переезд. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Железнодорожный переезд, не отвечающий требованиям нормативных документов, был выявлен на улице Строительной.
«С помощью измерительного прибора было установлено, что покрытие проезжей части, прилегающей к железнодорожному полотну, имеет выбоины. Таким образом, не обеспечена безопасность дорожного движения на железнодорожном переезде», - сообщили в ГИБДД.
В ведомстве отметили, что по результатам проверки были составлены акты выявленных недостатков. Ответственным за содержание переезда грозит штраф до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU