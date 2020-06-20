В Зеленоградске на туристические электроавтобусы установили блокираторы скорости

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:39:17+03:00

Они не позволяют ездить со скоростью не более 12 км/ч

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Власти Зеленоградска решили ограничить скорость туристических электроавтобусов. Для этого на них установили блокираторы, которые не позволяют ездить со скоростью не более 12 км/ч. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградска.

Власти города также призвали отдыхающих, которые пользуются электроавтобусами, быть взаимно вежливыми, уважать друг друга и соблюдать требования правил общественного дорожного движения.

Напомним, в прошлом году в Зеленоградске произошла авария с участием такого транспорта. Один из автобусов упал с променада на пляж, пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU