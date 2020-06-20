В Зеленоградске на туристические электроавтобусы установили блокираторы скорости
Власти Зеленоградска решили ограничить скорость туристических электроавтобусов. Для этого на них установили блокираторы, которые не позволяют ездить со скоростью не более 12 км/ч. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградска.
Власти города также призвали отдыхающих, которые пользуются электроавтобусами, быть взаимно вежливыми, уважать друг друга и соблюдать требования правил общественного дорожного движения.
Напомним, в прошлом году в Зеленоградске произошла авария с участием такого транспорта. Один из автобусов упал с променада на пляж, пострадали три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU