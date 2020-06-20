Власти Калининграда выясняют, кто сливает отходы в реку Лесную

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:26:32+03:00

Есть подозрения, что к этому могут быть причастны некоторые хозяйствующие субъекты Гурьевского района

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Городские власти проведут расследование и выяснят, кто сливает отходы в реку Лесную. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук». Ранее об этом сообщил

«Первым делом проверили того, о ком сразу все подумали - комбинат «Продукты Питания». Хотя с другой стороны, согласитесь, это выглядело несколько неожиданно в свете того, что в ноябре прошлого года они подключились к канализационному коллектору. Но подключение к коллектору ещё не означает тампонирование трубы по которой раньше комбинат сливал в Лесную свои нечистоты, поэтому на всякий случай, посмотреть что происходит сейчас на территории предприятия нужно было», - отметили в администрации.

Сообщается, что проверяющих пустили на территорию и те установили, что несанкционированных выпусков там не осуществлялось.

«А для пущей убедительности, старую трубу вообще было решено затампонировать наглухо, о чём и составлен данный акт, подписанный присутствовавшими, - добавили в мэрии Калининграда. – Есть подозрения, что к этому могут быть причастны и некоторые хозяйствующие субъекты Гурьевского района, но тут уже работа для региональных надзорных ведомств, их будут также проверять. По нашей информации в понедельник специалисты Минприроды снова выедут на место, чтобы забрать пробы воды. Надеемся, анализ поможет указать на виновников».

ИСТОЧНИК KP.RU