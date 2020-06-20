2020-06-20T23:40:31+03:00
Происшествия

В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла

Авария произошла на ул. Черняховского
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу вечером в центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на перекрестке улиц Черняховского и Пролетарской. 71-летний водитель "Рено" при повороте на ул.Пролетарскую не уступил дорогу мотоциклу.

В результате столкновения 41-летний мотоциклист получил травмы, 40-летняя пассажирка скончалась от полученных ранений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла
Область выделила Полесску и Советску 3,8 на новые остановки и благоустройство
Жительницу Черняховска осудили на 6 лет за сбыт наркотиков
По новой дороге между Чкаловском и Сельмой пустят автобусный маршрут
В Калининграде в субботу ожидаются гроза и ливень
Калининградец избил до смерти приятеля, оскорбившего его возлюбленную
Гостиницы в Калининградской области поверят на соблюдение мер профилактики COVID-19
Региональное правительство взяло в кредит 6 млрд на финансирование дефицита бюджета
В Зеленоградске на туристические электроавтобусы установили блокираторы скорости
Власти Калининграда выясняют, кто сливает отходы в реку Лесную
В Светлом инспекторы ГИБДД выявили опасный ж/д переезд
Житель Правдинска подал в суд на администрацию за упавшее на могилу дерево