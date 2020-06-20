В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла
Авария произошла на ул. Черняховского
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В субботу вечером в центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на перекрестке улиц Черняховского и Пролетарской. 71-летний водитель "Рено" при повороте на ул.Пролетарскую не уступил дорогу мотоциклу.
В результате столкновения 41-летний мотоциклист получил травмы, 40-летняя пассажирка скончалась от полученных ранений.
ИСТОЧНИК KP.RU