20 Июнь 2020 2020-06-20T23:40:31+03:00

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В субботу вечером в центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на перекрестке улиц Черняховского и Пролетарской. 71-летний водитель "Рено" при повороте на ул.Пролетарскую не уступил дорогу мотоциклу.

В результате столкновения 41-летний мотоциклист получил травмы, 40-летняя пассажирка скончалась от полученных ранений.

ИСТОЧНИК KP.RU