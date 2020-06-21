В Калининградской области за сутки выявлено 30 случаев коронавирусной инфекции

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:19:07+03:00

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В Калининградской области за последние сутки подтверждено 30 случаев коронавирусной инфекции. У троих человек болезнь протекала бессимптомно, но 27 обратились за медицинской помощью. У 10 из них, как сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией, диагностирована пневмония, в том числе у одного тяжелая форма.

Также уточняется, что пациенты заразились преимущественно внутри семей, либо по месту работы.

В итоге, всего на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2292 заболевших, обследовано 77 748 человек, и 1 218 человек выздоровели.

Умерли 37 человек, остаются под медицинским наблюдением 4 198, в том числе 98 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU