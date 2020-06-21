2020-06-21T12:15:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградскому врачу присвоили звание Героя труда за борьбу с коронавирусом

Также 9 врачей наградили орденом Пирогова и 8 медиков медалью Луки Крымского
Иван МАРКОВ
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Звание героя труда присвоено врачу Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской областиЗвание героя труда присвоено врачу Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Врачу Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области (лаборатория, где проверяют пробы на коронавирус) Ирине Коваль присвоено звание Героя труда. Указ об этом 21 июня подписал Владимир Путин (он опубликован на сайте Кремля в воскресенье).

Коваль награждена за «особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)». Кроме нее звание получили пять медиков, в их числе — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Также 9 калининградских врачей наградили орденом Пирогова (это Елена Бабушкина, Юрий Герасимов, Игорь Иванов, Ольга Краснова, Иван Саблин, Диана Саргсян, Виктория Сычева, Алексей Федоров и Александр Чуприков) и 8 медиков медалью Луки Крымского (Елена Алимпиева, Оксана Баца, Светлана Далакян, Наталья Ковалевская, Регина Комарова, Людмила Кудрявцева, Леонид Пивень и Наталья Радион).

ИСТОЧНИК KP.RU

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