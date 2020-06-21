Минсоцразвития Калининградской области: Через неделю после пожара в детском доме ребята смогут вернуться обратно

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:53:10+03:00

Пожар в Зеленоградске в ночь с субботы на воскресенье Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Анжелика Майстер и ее заместитель всю ночь провели на территории центра в Зеленоградске

Изменить размер текста: A A

В минсоцразвития Калининградской области прокомментировали ситуацию с пожаром в Зеленоградске, где в ночь с субботы на воскресенье горел главный корпус центра помощи детям «Наш дом».

- Министр социальной политики Анжелика Майстер и ее заместитель Алексей Фещак провели всю ночь на территории центра, - сообщает ведомство. - В настоящее время пожар ликвидирован. Никто из детей и сотрудников не пострадал. Воспитанники центра размещены в социальных учреждениях региона.

Огнем, как добавляют в министерстве, повреждены только вспомогательные помещения и через неделю ребята смогут вернуться обратно. Сейчас идет оценка последствий для имущества центра.

Напомним, в шестом часу утра пресс-служба МЧС по Калининградской области сообщила, что в результате пожара в центре помощи детям «Наш дом» выгорело чердачное помещение и сгорела и обрушилась кровля из металлочерепицы на площади 400 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU