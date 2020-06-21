В Калининграде из-за репетиции парада в воскресенье днем перекроют центр города

21 Июнь 2020 2020-06-21T14:05:10+03:00

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В пресс-службе горсовета калининградцам посоветовали уехать за город в вескресенье, так как центр будет перекрыт из-за репетиции парада.

- Лучше за город, - написал на своей странице в фейсбуке сотрудник пресс-службы Денис Сечкин. - Тренировка парада сегодня, в воскресенье 21 июня, переносится на дневное время и состоится на площади Победы с 13 до 18 часов.

В пресс-службе мэрии также уточнили, что закрытие движения и изменения маршрутов общественного транспорта будет происходить по объявленным ранее схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU