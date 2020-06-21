2020-06-21T15:24:22+03:00
Общество

В центре Янтарного вырубили больше десятка деревьев

По словам мэра города-курорта, это сделано для расширения дороги
Иван МАРКОВ
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Вырубка в центре ЯнтарногоВырубка в центре ЯнтарногоФото: Иван МАРКОВ
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В центре Янтарного в пятницу и субботу вырубили больше десятка взрослых деревьев на улице Советской. Видео с вырубкой в субботу вечером появилось в сообществе «Дежурный по городу». Судя по опубликованному ролику, все спиленные деревья вполне здоровы, и не представляли опасности для прохожих.

После возмущенных высказываний в соцсетях один из комментаторов попросил мэра города Алексея Заливатского объяснить, зачем производилась рубка.

- Начали реконструкцию улицы Советской, - ответил Заливатский. - На видео показан только небольшой участок дороги, на котором производился спил деревьев. В этом месте автобус не может разъехаться даже с легковым автомобилем, выезжают на обочины, тротуаров тоже пока там нет... Дорога расширяется более чем на один метр. Липовая аллея вдоль Советской и основное озеленение остается.

Заливатский также добавил, что в рамках той же реконструкции ремонтируются два моста и строится велодорожка.

- Компенсационная высадка деревьев предусмотрена проектом, - добавил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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