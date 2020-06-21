В Калининграде пропала 15-летняя школьница

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:42:49+03:00

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В Калининграде ушла из дома и не вернулась 15-летняя школьница Арина Бочкарева. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, девушка покинула квартиру на улице Леонова 20 июня, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 180 см, рыжие прямые волосы до плеч, голубые глаза. Была одета: платье до колен камуфляжного цвета с вырезом на спине, спортивные босоножки черного цвета с высокой подошвой белого цвета. С собой имела черный рюкзак.

Информацию о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить по телефонам 552-098, 552-099.

ИСТОЧНИК KP.RU