2020-06-21T15:42:49+03:00
Общество

В Калининграде пропала 15-летняя школьница

20 июня Арина Бочкарева ушла из дома и не вернулась
Иван МАРКОВ
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Пропавшая Арина БочкареваПропавшая Арина БочкареваФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде ушла из дома и не вернулась 15-летняя школьница Арина Бочкарева. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, девушка покинула квартиру на улице Леонова 20 июня, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 180 см, рыжие прямые волосы до плеч, голубые глаза. Была одета: платье до колен камуфляжного цвета с вырезом на спине, спортивные босоножки черного цвета с высокой подошвой белого цвета. С собой имела черный рюкзак.

Информацию о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить по телефонам 552-098, 552-099.

ИСТОЧНИК KP.RU

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