В Гурьевске Фольксваген сбил годовалого ребенка

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:02:04+03:00

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В субботу 20 июня в Гурьевске произошло ДТП, в котором пострадал годовалый ребенок. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась в СНТ «Здоровье», на прилегающей территории садового участка по улице Колхозной.

- В 19 часов 10 минут 25-летняя девушка, сидевшая за рулем автомобиля «Фольксваген Туарег», при движении задним ходом не убедилась в безопасности и совершила наезд на годовалого ребенка, двигавшемуся в сторону автомобиля, - уточняют обстоятельства происшествия в пресс-службе.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

- Госавтоинспекция напоминает водителям: при движении на придомовой территории следует быть предельно осторожным, - добавили в пресс-службе. - Прежде чем тронуться с места, необходимо убедиться в том, что рядом нет пешеходов. Во дворах жилых домов играют дети, которых можно просто не заметить из-за корпуса автомобиля. Будьте внимательны и соблюдайте меры безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU