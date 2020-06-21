В Зеленоградском районе «Фольксваген» улетел в кювет – пострадали двое пассажиров

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:26:36+03:00

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В субботу вечером (в 20 часов 35 минут) в Зеленоградском районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась по вине 30-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Поло», не справившегося с управлением при проезде нерегулируемого перекрестка на 20-м километре автодороги «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный».

- Автомобиль съехал с дороги прямо по ходу движения, - уточняют в пресс-службе. - В результате ДТП 22-летняя и 31-летняя пассажирки автомобиля получили травмы.

Госавтоинспекция, пользуясь случаем, призвала водителей избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим, а также выбирать безопасный стиль вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU