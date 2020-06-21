Антон Алиханов рассказал, когда откроется для посещения остров Канта

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:10:10+03:00

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Антон Алиханов рассказал, когда для туристов, наконец, откроется остров Канта. Об этом губернатор сообщил в воскресенье 21 июня на своей странице в Инстраграме.

- Работы на острове Канта вступают в финальную стадию, - написал он. - Через несколько недель откроем его, чтобы гости смогли посетить Кафедральныи собор.

Тут же Антон Алиханов сообщил о некоторых изменениях, которые коснулись и главной достопримечательности острова Канта.

- В соборе в начале года полностью обновлена звуковая система, если вы еще не слышали, как она работает, то вам точно стоит сходить на органный концерт сразу после открытия. Полностью же работы будут завершены 20 августа 2020 года, - добавил он.

Напомним, работы на острове начались в конце января этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU