2020-06-21T18:10:10+03:00
Общество

Антон Алиханов рассказал, когда откроется для посещения остров Канта

Губернатор также сообщил про обновление звуковой системы Кафедрального собора
Иван МАРКОВ
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Губернатор с проверкой на острове КантаГубернатор с проверкой на острове КантаФото: Антон АЛИХАНОВ
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Антон Алиханов рассказал, когда для туристов, наконец, откроется остров Канта. Об этом губернатор сообщил в воскресенье 21 июня на своей странице в Инстраграме.

- Работы на острове Канта вступают в финальную стадию, - написал он. - Через несколько недель откроем его, чтобы гости смогли посетить Кафедральныи собор.

Тут же Антон Алиханов сообщил о некоторых изменениях, которые коснулись и главной достопримечательности острова Канта.

- В соборе в начале года полностью обновлена звуковая система, если вы еще не слышали, как она работает, то вам точно стоит сходить на органный концерт сразу после открытия. Полностью же работы будут завершены 20 августа 2020 года, - добавил он.

Напомним, работы на острове начались в конце января этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Антон Алиханов рассказал, когда откроется для посещения остров Канта
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