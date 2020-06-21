2020-06-21T20:20:52+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали серийного магазинного вора из Знаменска

Мужчина был задержан в супермаркете на Московском проспекте
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Задержание у супермаркетаЗадержание у супермаркетаФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде был задержан мужчина, совершивший серию магазинных краж. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии.

- Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в одном из сетевых магазинов, расположенном на Московском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации, - поясняют в пресс-службе. - Незамедлительно прибыв на указанный объект, экипаж задержал 36-летнего уроженца поселка Знаменск, который неоднократно в течение года проносил через кассовый узел товары без оплаты, а затем скрывался.

Правонарушителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения, установленным в магазине. Далее злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде во время репетиции парада танки повредили асфальт на улице Театральной
В Калининграде задержали серийного магазинного вора из Знаменска
Антон Алиханов рассказал, когда откроется для посещения остров Канта
В Зеленоградском районе «Фольксваген» улетел в кювет – пострадали двое пассажиров
В Гурьевске «Фольксваген» сбил годовалого ребенка
В Калининграде пропала 15-летняя школьница
В центре Янтарного вырубили больше десятка деревьев
В Калининграде из-за репетиции парада в воскресенье днем перекроют центр города
Минсоцразвития Калининградской области: Через неделю после пожара в детском доме ребята смогут вернуться обратно
Калининградскому врачу присвоили звание Героя труда за борьбу с коронавирусом
В Калининградской области за сутки выявлено 30 случаев коронавирусной инфекции
В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла
Область выделила Полесску и Советску почти 4 млн рублей на новые остановки и благоустройство
Жительницу Черняховска осудили на 6 лет за сбыт наркотиков
По новой дороге между Чкаловском и Сельмой пустят автобусный маршрут
В Калининграде в субботу ожидаются гроза и ливень
Калининградец избил до смерти приятеля, оскорбившего его возлюбленную
Гостиницы в Калининградской области поверят на соблюдение мер профилактики COVID-19
Региональное правительство взяло в кредит 6 млрд на финансирование дефицита бюджета
В Зеленоградске на туристические электроавтобусы установили блокираторы скорости
Власти Калининграда выясняют, кто сливает отходы в реку Лесную
В Светлом инспекторы ГИБДД выявили опасный ж/д переезд
Житель Правдинска подал в суд на администрацию за упавшее на могилу дерево