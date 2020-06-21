В Калининграде задержали серийного магазинного вора из Знаменска

21 Июнь 2020 2020-06-21T20:20:52+03:00

Мужчина был задержан в супермаркете на Московском проспекте

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В Калининграде был задержан мужчина, совершивший серию магазинных краж. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии.

- Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в одном из сетевых магазинов, расположенном на Московском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации, - поясняют в пресс-службе. - Незамедлительно прибыв на указанный объект, экипаж задержал 36-летнего уроженца поселка Знаменск, который неоднократно в течение года проносил через кассовый узел товары без оплаты, а затем скрывался.

Правонарушителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения, установленным в магазине. Далее злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU