В Калининграде во время репетиции парада танки повредили асфальт на улице Театральной

21 Июнь 2020 2020-06-21T21:05:47+03:00

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В воскресенье 21 июня во время репетиции парада Победы в Калининграде, ради которой перекрывали центр города с 13:00 до 18:00, был поврежден асфальт на улице Театральной. Об этом сообщили подписчики сообщества автомобилистов Калининградской области.

Фотографии и видео разбитого танковыми гусеницами асфальта подняли волну негодования. Часть пользователей напомнила организаторам парада, что ради репетиции можно было использовать не стальные, а резиновые гусеницы.

Напомним, ранее власти сообщали, что всего на площади Победы смогут разместиться не более 300 зрителей, а вход на площадь будет организован только по специальным пропускам, в средствах индивидуальной защиты и после обязательной термометрии. В частности, на трибуне, рассчитанной на 800 зрителей, разместят всего 150 человек с соблюдением социальной дистанции.

Власти также порекомендовали калининградцам не приходить во время парада на центральную площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU