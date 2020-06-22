Прокуратора начала проверку после пожара в детском доме в Зеленоградске

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:16:56+03:00

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Прокуратура Калининградской области начала проверку после пожара в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом" в Зеленоградске. Одно из зданий центра, напомним, загорелось в ночь на воскресенье, из детского дома были эвакуированы 110 человек, в том числе 101 ребенок. Пожар тушили около пяти часов, к счастью, никто не пострадал.

- Прибывший на место происшествия прокурор Зеленоградского района скоординировал работу следственно-оперативной группы. Кроме того, по данному факту организовано проведение проверки соблюдения законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности, результаты которой находятся на личном контроле и.о. прокурора области, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU