Авиакомпания "Россия" открывает "туристические рейсы" в Калининград

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:24:59+03:00

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Крупный туристический оператор "Библио-Глобус" в конце июня начинает чартерную программу на калининградском направлении.

Как сообщило агентство ТАСС, в аэропорт "Храброво" полетят чартерные рейсы из Москвы ("Шереметьево", Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Обслуживать рейсы будет авиакомпания "Россия" на самолетах Boeing 737-800 и на одних из самых вместительных в парке отечественных авиакомпаний лайнерах Boeing 747.

"Авиакомпания ввела в действие обновленные меры эпидемиологической защиты пассажиров, регламентирующие порядок осуществления перевозок в условиях планомерного снятия ограничений авиасообщения. Правила, разработанные авиакомпанией на основании комплекса методических указаний Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), направлены на предотвращение распространения вируса и скорейшее восстановление прежнего уровня мобильности пассажиров без дополнительных рисков для здоровья", - отмечают в авиакомпании "Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU