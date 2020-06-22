За что калининградскому врачу Путин присвоил звание Герой труда

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:54:32+03:00

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В День медицинского работника, президент России Владимир Путин наградил врачей за борьбу с коронавирусом. Самую высокую награду - звание Герой труда - получила врач Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора Калининградской области (в этом центре проверяют пробы на коронавирус) Ирина Коваль.

А накануне теперь уже заслуженного доктор поздравил у себя в Инстаграме губернатор Антон Алиханов.

"Ирина Леонидовна в профессии уже 38 лет, - написал глава области. - С первых дней пандемии она осуществляет круглосуточную работу по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции. В ее умелых руках этот наиважнейший раздел выявления заболевших, инфицированных. Именно она выполняет большой объем пробобоподготовки для ПЦР-исследовании , что обеспечивает точность и своевременность получения результатов".

Антон Алиханов подчеркнул, что с первых дней пандемии Ирина Коваль "работает в "красной зоне" с инфекционным материалом в противочумном костюме много часов".

Кроме Ирины Коваль награды получили еще несколько калининградских медиков. Так, девять врачей наградили орденом Пирогова (это Елена Бабушкина, Юрий Герасимов, Игорь Иванов, Ольга Краснова, Иван Саблин, Диана Саргсян, Виктория Сычева, Алексей Федоров и Александр Чуприков) и восемь медиков медалью Луки Крымского (Елена Алимпиева, Оксана Баца, Светлана Далакян, Наталья Ковалевская, Регина Комарова, Людмила Кудрявцева, Леонид Пивень и Наталья Радион).

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Новость о том, что Центр медицинских технологий (кардиоцентр) закрывается на обсервацию, была не единственной. В тот же день региональный оперативный штаб сообщил, что у главного врача этого медицинского учреждения Юрия Шнейдера подтвердился COVID-19. Потому первый вопрос, адресованный коллективу, - о здоровье руководителя (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU