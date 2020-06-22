В Полесске восстановили энергоснабжение после ночной аварии на высоковольтной линии

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:58:24+03:00

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В Полесском городском округе полностью восстановлено после ночной аварии на сетях. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Ночью муниципалитет остался без электричества после повреждения высоковольтной линии электропередач от подстанции О-24 «Гурьевск» к подстанции О-19 «Полесск».

В 06.26 электроснабжение было восстановлено в полном объеме. Для проведения ремонтных работ привлекались две бригады АО «Янтарьэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU