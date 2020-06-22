В Полесске восстановили энергоснабжение после ночной аварии на высоковольтной линии
Ночью муниципалитет остался без электричества
.Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В Полесском городском округе полностью восстановлено после ночной аварии на сетях. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Ночью муниципалитет остался без электричества после повреждения высоковольтной линии электропередач от подстанции О-24 «Гурьевск» к подстанции О-19 «Полесск».
В 06.26 электроснабжение было восстановлено в полном объеме. Для проведения ремонтных работ привлекались две бригады АО «Янтарьэнерго».
ИСТОЧНИК KP.RU