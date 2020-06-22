2020-06-22T10:03:48+03:00
Туризм

Исследование: Большинство россиян хотели бы отдохнуть этим летом в Калининградской области

На втором месте — Карелия
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они отправились этим летом. В опросе не учитывались курорты Крыма и Краснодарского края.

По данным исследования, большинство россиян (более 35%) хотели бы отдохнуть этим летом в Калининградской области. Им интересно посмотреть достопримечательности Калининграда, отдохнуть на Балтийском побережье и Куршской косе. На втором месте — Карелия, россияне с удовольствием бы ездили на Валаам и Кижи.

По данным опроса Tvil.ru, российские туристы также хотели бы слетать на Камчатку, в Приморский край. Меньше всего они делают побывать в Хакасии, на плате Путорана на Таймыре и в Якутии.

Семь самых желанных направлений для путешествий у россиян:

1. Калининградская область, 35,67% 2. Карелия, 35,09% 3. Камчатка, 18,13% 4. Приморский край, 7,02% 5. Хакасия, 1,75% 6-7. Плато Путорана на Таймыре и Якутия, 1,17%

ИСТОЧНИК KP.RU

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