2020-06-22T10:11:09+03:00
Общество

Праздничный салют в Калининграде произведут из пушек, участвовавших в штурме Кенигсберга

Орудия выпущены в 1943 году
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Балтфлота
Изменить размер текста:

Праздничный артиллерийский салют 24 июня произведут из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Балтфлота.

«На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны. Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле», - сообщили в пресс-службе флота.

Праздничный салют в Калининграде 24 июня будет произведен из трех 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. По традиции, в 22 часа будет дано 30 артиллерийских залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Калининградом поезд сбил стадо баранов
В Светлом скутерист сбил пешехода на «зебре»
В Калининграде от коронавируса умер 58-летний мужчина
На ул. Толстикова в Калининграде сбили 3-летнюю девочку
В центре Калининграда на автомобиль упало дерево
Стало известно, почему репетицию парада в Калининграде перенесли на дневное время
В Калининграде выявлено 29 новых случаев коронавируса
В Калининградской области прошла акция «Свеча памяти»
«Как ехать, пока не знаем, будем прорываться!» Из-за внезапной репетиции парада Победы в Калининграде случился коллапс
Праздничный салют в Калининграде произведут из пушек, участвовавших в штурме Кенигсберга
Исследование: Большинство россиян хотели бы отдохнуть этим летом в Калининградской области
В Полесске восстановили энергоснабжение после ночной аварии на высоковольтной линии
За что калининградскому врачу Путин присвоил звание Герой труда
Прокуратора начала проверку после пожара в детском доме в Зеленоградске
Авиакомпания "Россия" открывает "туристические рейсы" в Калининград
В Калининграде во время репетиции парада танки повредили асфальт на Ленинском проспекте
В Калининграде задержали серийного магазинного вора из Знаменска
Антон Алиханов рассказал, когда откроется для посещения остров Канта