Праздничный салют в Калининграде произведут из пушек, участвовавших в штурме Кенигсберга

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:11:09+03:00

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Праздничный артиллерийский салют 24 июня произведут из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Балтфлота.

«На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны. Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле», - сообщили в пресс-службе флота.

Праздничный салют в Калининграде 24 июня будет произведен из трех 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. По традиции, в 22 часа будет дано 30 артиллерийских залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU