2020-06-22T10:23:29+03:00
Общество

«Как ехать, пока не знаем, будем прорываться!» Из-за внезапной репетиции парада Победы в Калининграде случился коллапс

Дороги были перекрыты, а водители автобусов не знали, как ехать
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в воскресенье, 21 июня, прошла репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако, состоялась она не вечером, а днем. Информацию о том, что тренировка парада переносится на дневное время и состоится на площади Победы с 13:00 до 18:00, а не с 19:30 до 24:00 на сайте мэрии разместили уже 21 июня, накануне перекрытия дорог.

Для многих это стало неожиданностью. В центре образовались заторы. В частности, водители городских автобусов просто не знали, как ехать. Например, с трудностями столкнулись пассажиры автобуса №28, который ехал в сторону улицы Ломоносова.

- У рынка автобус вдруг повернул на Горького – площадь Победы была уже перекрыта. На часах как раз было около 13. Пассажиры стали возмущаться, задавать вопросы. На что кондуктор ответила: «Выйдите и спросите у гаишников, почему они перекрыли». Мы поехали по Горького, потом свернули на Озерова, мимо «Меги»… и уперлись в машину ГИБДД. Машины-то пытались как-то проехать дворами. А наш автобус начал разворачиваться, мы опять вернулись на Горького. Водитель сам не знал, как ехать, - рассказывает Сергей, один из пассажиров душного автобуса.

По словам очевидца, кондуктор сказала: «Как ехать, пока сами не знаем, будем прорываться!».

- В итоге водитель посмотрел какую-то карту в телефоне, и мы поехали через Центральный район по улицам, которых не коснулось перекрытие. Водитель еще кому-то звонил и советовал, как ехать, - заключил пассажир.

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В воскресенье 21 июня во время репетиции парада Победы в Калининграде, ради которой перекрывали центр города с 13:00 до 18:00, был поврежден асфальт на Ленинском проспекте. Об этом сообщили подписчики сообщества автомобилистов Калининградской области (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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