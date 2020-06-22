В Калининградской области прошла акция «Свеча памяти»
Горожане почтили минутой молчания память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Жители Калининградской области в День памяти и скорби, 22 июня, на мемориале 1200 воинам-гвардейцам присоединились к традиционной патриотической акции «Свеча памяти»..
Горожане почтили минутой молчания память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, стоя на защите нашей Родины, и возложили цветы и венки к Вечному огню. Участники зажгли лампады и выложили из них слово «Помним».
ИСТОЧНИК KP.RU