В Калининградской области прошла акция «Свеча памяти»

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:27:54+03:00

Горожане почтили минутой молчания память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны

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Жители Калининградской области в День памяти и скорби, 22 июня, на мемориале 1200 воинам-гвардейцам присоединились к традиционной патриотической акции «Свеча памяти»..

Горожане почтили минутой молчания память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, стоя на защите нашей Родины, и возложили цветы и венки к Вечному огню. Участники зажгли лампады и выложили из них слово «Помним».

ИСТОЧНИК KP.RU