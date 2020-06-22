В Калининграде выявлено 29 новых случаев коронавируса

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:33:42+03:00

Изменить размер текста: A A

За сутки в Калининградской области выявлено 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением новой инфекции.

Всего в регионе зарегистрирован 2321 случай заболевания.

За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 705 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU