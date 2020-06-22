В Калининграде выявлено 29 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрирован 2321 случай заболевания.
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 29 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением новой инфекции.
Всего в регионе зарегистрирован 2321 случай заболевания.
За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 705 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU