2020-06-22T10:43:48+03:00
Общество

Стало известно, почему репетицию парада в Калининграде перенесли на дневное время

Балтфлот объяснил это так: «Перестраховались»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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Стало известно, почему генеральную репетицию парада победы в Калининграде провели в воскресенье, 21 июня, днем, а не вечером, как планировалось изначально.

- Это связано с погодой. По прогнозу обещали дождь. Из-за угрозы дождя мы перестраховались и пересели с вечера на день. Ведь репетиция проходила в парадной форме, все было как на празднике, - прокомментировал руководитель пресс-службы Балтийского флота Роман Мартов.

Напомним, генеральная репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась не вечером, а днем. Тренировку парада перенесли на дневное время, улицы перекрывали с 13:00 до 18:00, а не с 19:30 до 24:00.

Для многих это стало неожиданностью. В центре образовались заторы, а водители автобусов не знали, как и куда ехать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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