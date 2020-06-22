На ул. Толстикова в Калининграде сбили 3-летнюю девочку
Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье днем в Калининграде до колеса автомобиля попал 3-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Генерала Толстикова. Водитель «Рено» сбил 3-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.
В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU