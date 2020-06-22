На ул. Толстикова в Калининграде сбили 3-летнюю девочку

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:15:31+03:00

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В воскресенье днем в Калининграде до колеса автомобиля попал 3-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Генерала Толстикова. Водитель «Рено» сбил 3-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU