В Калининграде от коронавируса умер 58-летний мужчина

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:40:19+03:00

У него было тяжелое течение полисегментарной пневмонии на фоне онкологического заболевания

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За сутки в Калининградской области увеличилось количество летальных случаев от коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным оперштаба, от коронавируса умер 58-летний мужчина, у которого было тяжелое течение полисегментарной пневмонии на фоне онкологического заболевания. Таким образом, количество летальных случаев увеличилось до 38.

За сутки в Калининградской области было подтверждено 29 новых случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU