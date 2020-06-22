В Калининграде от коронавируса умер 58-летний мужчина
У него было тяжелое течение полисегментарной пневмонии на фоне онкологического заболевания
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области увеличилось количество летальных случаев от коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным оперштаба, от коронавируса умер 58-летний мужчина, у которого было тяжелое течение полисегментарной пневмонии на фоне онкологического заболевания. Таким образом, количество летальных случаев увеличилось до 38.
За сутки в Калининградской области было подтверждено 29 новых случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU