Под Калининградом поезд сбил стадо баранов

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:52:25+03:00

Пастух оставил небольшое стадо баранов без присмотра и направился домой

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В Калининградской области электропоезд сбил стадо баранов. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в районе перегона Дзержинская-Новая-Владимирово. Машинист электропоезда «Калининград-Стрельня» совершил наезд на стадо баранов, вышедших на пути.

«Выяснено, что пастух оставил небольшое стадо баранов без присмотра и направился домой. Однако животные вышли на железнодорожные пути. Таким образом, он создал угрозу безопасному движению поездов», - сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Пастуха привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через железнодорожные пути». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU