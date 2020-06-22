На выходных в Калининградской области задержано 23 пьяных водителя
Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
С 19 по 21 июня в Калининградской области прошли массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По результатам проведенных профилактических мероприятий на региональных дорогах было выявлено пьяных 23 водителя.
Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, можно по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU