На выходных в Калининградской области задержано 23 пьяных водителя

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:07:32+03:00

Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811

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С 19 по 21 июня в Калининградской области прошли массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По результатам проведенных профилактических мероприятий на региональных дорогах было выявлено пьяных 23 водителя.

Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии, можно по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU