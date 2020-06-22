В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:11:15+03:00

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В Калининграде в понедельник, 22 июня, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16:30 света не будет на ул. Гавриленко в Чкаловске. До 18 часов электричество отключено на ул. П. Морозова 69-83,85-91,92,93-99, 90 (роддом № 3),103,102-108,101-113, и несколько домов в начале ул. Печатная 2-4,1-9.

Также до 18 часов без света останутся несколько домов на ул. Чайковского 26-30, ул. Римского-Корсакова 17.

От холодной воды для работ отключены дома по ул. Гайдара 13а,17-27– с 9.00 до 11.00 и проспект Мира, 2 – с 10.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU