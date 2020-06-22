Мошенник взломал аккаунт в соцсети и выманил у калининградки 28 тысяч рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:26:58+03:00

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Калининградка стала жертвой интернет мошенника, орудовавшего в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

23-летняя горожанка в одной из социальных сетей получила сообщение с аккаунта своей знакомой с просьбой оказания помощи.

«Приятельница попросила одолжить ей 28 тысяч рублей до следующего дня. Переведя деньги, женщина на следующие сутки позвонила подруге и поинтересовалась, когда та ей вернет долг. Однако та сообщила, что её аккаунт взломали и никаких денег она не занимала», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU