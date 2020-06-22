Движение на Моспроспекте затруднено из-за упавших на дорогу бетонных блоков
Инцидент произошел на разворотном кольце около школы милиции
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде в понедельник, 22 июня, на Московском проспекте затруднено движение из-за упавших на проезжую часть бетонных блоков. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел на разворотном кольце около школы милиции.
Очевидцы сообщают, что на этом участке движение существенно затруднено и советуют планировать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU