На калининградца завели дело за сбитого на «зебре» пенсионера

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:00:46+03:00

Водителю грозит до 7 лет лишения свободы

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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту ДТП на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в январе этого года на улице Киевской. 37-летний водитель «Мазды» сбил 71-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре». Мужчина получил тяжкие повреждения и был госпитализирован.

«Следствие установило, что водитель не пропустил на «зебре» пешехода. Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе полиции.

Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU