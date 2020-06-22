2020-06-22T14:01:59+03:00
Общество

В Калининградской области появился первый 3D пешеходный переход

Необычную «зебру» нарисовали у магазина в Советске
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Instagram.com
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Первый в Калининградской области 3D пешеходный переход нарисовали в Советске. Фотографию необычный «зебры» выложили на страничке городской фермерской ярмарки в Инстаграме.

Пешеходную разметку нанесли возле супермаркета, где прежде, прямо на переходе, парковали автомобили.

«На этои неделе мы его покрасили, хотя достаточно было знаков, но даже это не остановило некоторых водителеи от стоянки на «зебре». В итоге было принято решение немного приподнять пешеходныи переход, чтобы он был более заметен для автомобилистов», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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