В Калининградской области появился первый 3D пешеходный переход

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:01:59+03:00

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Первый в Калининградской области 3D пешеходный переход нарисовали в Советске. Фотографию необычный «зебры» выложили на страничке городской фермерской ярмарки в Инстаграме.

Пешеходную разметку нанесли возле супермаркета, где прежде, прямо на переходе, парковали автомобили.

«На этои неделе мы его покрасили, хотя достаточно было знаков, но даже это не остановило некоторых водителеи от стоянки на «зебре». В итоге было принято решение немного приподнять пешеходныи переход, чтобы он был более заметен для автомобилистов», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU