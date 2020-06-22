На Центральном рынке Калининграда стали два раза в месяц проводить генеральные уборки

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:07:47+03:00

Все места общего пользования, торговые павильоны каждое утро обрабатываются с привлечением специалистов по химической дезинфекции

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Генеральные уборки на Центральном рынке Калининграда стали проводить в два раза чаще. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас они проводятся два раза в месяц. Все места общего пользования, торговые павильоны каждое утро обрабатываются с привлечением специалистов по химической дезинфекции. С прошлого года на рынке начали устанавливать настенные диспенсеры с антисептиками. На входных зонах, в торговых павильонах, технических и административных помещениях смонтированы 60 таких дозаторов и их количество планируется увеличивать.

«На Центральном рынке созданы условия, необходимые для соблюдения эпидемических требований. Но многое зависит от сознательности и ответственности продавцов и посетителей: расслабляться пока преждевременно. На рынке, как и в любой другой торговой организации, по-прежнему являются обязательными маски, перчатки и соблюдение дистанции», – сказала заместитель главы минэкпрома Ирина Гракова.

ИСТОЧНИК KP.RU