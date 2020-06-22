Больше камер и патрули: как обновленный остров Канта защитят от вандалов

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:55:39+03:00

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За период реконструкции и благоустройства острова Канта в Калининграде неизвестные выкопали и украли несколько сотен погонных метров кабелей.

Как рассказал советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда», все это происходило ночью. Естественно, что облагороженную территорию постараются защитить от вандалов.

- На острове Канта будет 12 камер системы "Безопасный город" (вместо трех, которые там находились до реконструкции). Появится дополнительное освещение - свет сам по себе враг вандалов. Скорее всего, на первое время договоримся, чтобы территорию патрулировала Росгвардия, пока наладим коммуникацию, - рассказал Генне.

К Кафедральному собору на острове Канта можно будет подойти уже через несколько недель – в середине июля. А полностью первый этап благоустройства завершится в августе.

Больше про обновленный остров Канта слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU