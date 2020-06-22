Скоро в Калининграде появится грандиозное место для селфи

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:59:51+03:00

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После реконструкции на острове Канта в Калининграде Кафедральный собор станет «огромной селфи-зоной нашего города». Такое заявление сделал советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне в эфире радио «Комсомольская правда».

- Эпицентр всей красоты будет вокруг Деревянного моста. Горожане, наверное, не обратят внимания, но мы убрали весь визуальный мусор – разные типологии освещения, опоры, провода. Собор должен стать большим торшером, просматриваемым с Рыбной деревни и Ленинского проспекта. Каждая скульптура и группы деревьев получат свою подсветку. Там будет четыре световых сценария – праздничные, будничные. По ночам можно уже увидеть тесты освещения на отдельных объектах, - рассказал Генне.

Напомним, работы по благоустройству острова Канта вышли на финальную стадию, которая завершится 20 августа. Но часть территории для туристов откроют раньше – 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU