Ленинский проспект и остров Канта в Калининграде соединят лифтом

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:24:06+03:00

Строить его начнут после того, как площадь у Кафедрального собора откроют для посетителей

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На острове Канта в Калининграде появится лифт, который особенно порадует маломобильных граждан. Лифт соединит территорию острова с верхней площадкой Ленинского проспекта. Однако строить его начнут после того, как площадь у Кафедрального собора откроют для посетителей в августе этого года. Дело в том, что нынешняя реконструкция острова Канта в Калининграде – это только первый этап разработанного в прошлом году большого проекта. Дальше будет благоустроен берег Преголи. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала вице-премьер областного правительства Наталья Сибирёва.

- Как только закончим первую очередь благоустройства, посмотрим на реакцию калининградцев. Многие пойдут гулять к берегу, могут говорить, что там не все доделали. Просто та часть, которая ближе к реке, не входила в первую очередь проекта, - отметила Наталья.

По словам чиновников, вход на остров останется бесплатным. Уже этим летом туда вернутся продавцы еды и сувениров, а в дальнейшем (на новых этапах реконструкции) появятся стационарные туалеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU