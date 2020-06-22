В Калининграде до конца года достроят два проблемных дома

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:27:12+03:00

Еще два дома планируется ввести в эксплуатацию в Зеленоградске

Изменить размер текста: A A

В Калининграде уже завершено строительство объекта ООО «Регион-сервис», расположенного на ул. А. Невского, 188-б. В настоящий момент ведутся работы по вводу здания в эксплуатацию, планируется, что ключи от квартир дольщики получат осенью, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Также в этом году будет достроен дом на ул. Левитана – Емельянова, где будет предоставлено жилье гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ООО «Альфастрой». Такой механизм был одобрен большинством дольщиков», - сообщили в пресс-службе правительтсва.

В Зеленоградском городском округе завершает строительство двух проблемных объектов долевого строительства - многоквартирных домах недобросовестных застройщиков ООО «БалтикРемКомплект» и ООО «Мед-Вест».

ИСТОЧНИК KP.RU