Калининградца задержали за 25 мошенничеств на сайтах объявлений

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:19:49+03:00

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В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 22-летний калининградец размещал в интернете объявления о продаже бытовой техники: холодильников, стиральных машин, телевизоров и др.

«Злоумышленник общался с клиентами в мессенджерах, торговался и обещал «скидки». Договорившись о цене, молодой человек высылал жертве ссылку на оплату, которая на самом деле вела на «фишинговый» сайт – страницу, имеющую идентичный с настоящим сайтом банка дизайн», - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Покупатели вводили в появившейся форме заполнения данные своих банковских карт и сообщали злоумышленнику коды из СМС-сообщений, после чего лишались денег, а заказанных товаров не получали – продавец переставал выходить с ними на связь.

По предварительным данным, мужчина может быть причастен к совершению более 25 эпизодов мошенничеств. Общая сумма ущерба потерпевшим устанавливается. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU