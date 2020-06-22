2020-06-22T16:18:11+03:00
Общество

Стали известны причины приостановки работ по мощению улиц в Железнодорожном

Подрядчику привезли не ту тротуарную плитку
Иван МАРКОВ
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Брошенные работы по укладке брусчатки в ЖелезнодорожномБрошенные работы по укладке брусчатки в ЖелезнодорожномФото: Иван МАРКОВ
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В Администрации Правдинского района объяснили, из-за чего были приостановлены работы по укладке брусчатки и тротуарной плитки в Железнодорожном. Ранее жители поселка пожаловались в редакцию «Комсомолки», что рабочие исчезли в неизвестном направлении, бросив начатый объект, более двух недель назад.

Руководитель управления ЖКХ и строительства Правдинского района Светлана Калугина сообщила, что простой случился из-за отсутствия необходимых стройматериалов.

- Дело в том, что Железнодорожный – это историческая территория, и там необходимо специальное тротуарное покрытия, которое нам делают под заказ в Черняховске, - заявила Калугина. - Все необходимое нам обещают поставить после 24 июня. Этот вопрос находится на контроле у главного архитектора области и у губернатора.

Ранее руководитель фонда капремонта Олег Туркин сообщал корреспонденту «Комсомолки», что администрация изначально заказала тротуарную плитку, которая не устроила главного архитектора области Евгения Костромина. В итоге, были заказаны два вида плитки (пятигранная и четырехгранная) из гранитного щебня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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