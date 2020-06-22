2020-06-22T17:06:29+03:00
Общество

В Янтарном к берегу прибило лодку-призрак

Следов экипажа в деревянной шлюпке не обнаружили
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Instagram.com
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На пляж в Янтарном море выбросило загадочную лодку. Деревянная посудина была пуста – никаких следов экипажа в ней не обнаружили.

«Иногда Море преподносит сюрпризы», - написал на своей странице в Инстаграме глава Янтарного Алексей Заливатский.

/ Фото: Instagram.com

/Фото: Instagram.com

Откуда приплыла деревянная шлюпка – неясно.

- На вид и на ощупь лодка довольно старая. Выглядит неплохо. Удивительно, что она целая. Такой вот «Летучий Голландец» у нас в Янтарном, - сказал «Комсомолке» Алексей Заливатский.

С помощью погрузчика тяжелую лодку установили на побережье возле кафе.

- Антураж на берегу. Отличная фотозона, - прокомментировал мэр Янтарного.

На пляж в Янтарном нередко выбрасывает интересные предметы. Так, зимой 2019 года местные жители обнаружили на пляже предмет, похожий на боеприпас. Позже выяснилось, что это минный трал, который не представляет опасности.

А на берег в Донском в марте этого года во время шторма море выбросило довоенную вагонетку. Она неплохо сохранилась и вскоре стала экспонатом Калининградского музея янтаря.

- Вагонетка использовалась в начале XX века для транспортировки породы, содержащей янтарь, - сказали в музее и принялись к реставрации уникального артефакта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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