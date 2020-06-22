В Приморске перезахоронили останки более 100 советских воинов

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:01:00+03:00

Воинское захоронение было обнаружено весной прошлого года в районе бывшего населенного пункта Тенкиттен

Изменить размер текста: A A

В Приморске перезахоронили останки 104 советских воинов, погибших в апреле 1945 года. Траурная церемония состоялась в понедельник, 22 июня на территории мемориального комплекса возле братской могилы советских воинов, павших привзятии Фишхаузена

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, воинское захоронение было обнаружено весной прошлого года в районе бывшего населенного пункта Тенкиттен - сейчас посёлок Береговое. Поисковые группы проводили работы в течение нескольких месяцев. Имена всех 104 погибших воинов, чьи останки перезахоронили, ранее были увековечены на мемориале в Приморске, восемь из них – офицеры.

Напомним: памятные мероприятия проходят в День памяти и скорби во всех городских округах Калининградской области. Возле братских могил советских воинов, павших в 1945 году, в ночь на 22 июня с учётом ограничительных мер и безопасности состоялась традиционная акция «Свеча памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU