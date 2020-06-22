Калининградский зоопарк ищет корягу в террариум для питона Жужи
Калининградский зоопарк разыскивает крепкую корягу для питона по кличке Жужа. Деревяшку, по которой будет ползать змея, разметят в террариуме. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в соцсетях.
«Сетчатые питоны живут на земле, но мастерски лазают по деревьям. Чтобы Жужа могла проявлять свое естественное поведение, ей и необходимо «лазательное» приспособление», - говорится в сообщении.
Питону 27 лет, но даже такой возрастной змее нужна физическая активность.
«Мы будем очень благодарны за крупную крепкую корягу. Чем крепче, тем удобнее 40-килограммовой Жуже будет по ней лазать. Порадуйте старушку, подарите ей большую корягу», - говорят в зоопарке.
ИСТОЧНИК KP.RU