2020-06-22T17:40:13+03:00
Дом. Семья

Калининградский зоопарк ищет корягу в террариум для питона Жужи

Если у вас есть деревяшка, принесите ее для змеи
Александр КАТЕРУША
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Питон Жужа.Питон Жужа.Фото: Калининградский зоопарк
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Калининградский зоопарк разыскивает крепкую корягу для питона по кличке Жужа. Деревяшку, по которой будет ползать змея, разметят в террариуме. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в соцсетях.

«Сетчатые питоны живут на земле, но мастерски лазают по деревьям. Чтобы Жужа могла проявлять свое естественное поведение, ей и необходимо «лазательное» приспособление», - говорится в сообщении.

Питону 27 лет, но даже такой возрастной змее нужна физическая активность.

«Мы будем очень благодарны за крупную крепкую корягу. Чем крепче, тем удобнее 40-килограммовой Жуже будет по ней лазать. Порадуйте старушку, подарите ей большую корягу», - говорят в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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